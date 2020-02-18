США рассматривают новые ограничения на экспорт в Китай

18.02.2020, 8:31, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт передовых технологий в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Ожидается, что к концу этого месяца высокопоставленные чиновники примут решение о том, следует ли блокировать экспорт в Китай авиационных двигателей Leap 1C, производимых совместным предприятием General Electric Co. и французской Safran. Двигатели используются в самолете C919, который был разработан Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) и сейчас проходит летные испытания.

Обсуждение этого вопроса связано с опасениями по поводу того, что Китай может использовать GE/Safran Leap 1C, чтобы ускорить разработку собственных программ авиационных двигателей.

По данным источников Bloomberg, администрация Трампа также рассматривает возможность распространения запрета на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co. на любых производителей чипов, в том числе иностранных, которые используют американское оборудование для производства полупроводников.

В мае 2019 года Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней компании в "черный список", ограничив их возможности приобретать сервисы и комплектующие у американских фирм.

На прошлой неделе власти США обвинили Huawei в краже коммерческой тайны и в помощи Ирану в слежке за протестующими.

Некоторые члены администрации Трампа настаивают на активизации усилий по ограничению технологического роста Китая, ссылаясь на потенциальные угрозы национальной безопасности США. Предлагаемые меры будут обсуждаться в администрации и в конечном счете потребуют одобрения президента.



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