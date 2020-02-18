Жертвами коронавируса в Китае стали 1868 человек

18.02.2020, 8:31, Новости дня

В Китае число жертв заражения коронавирусом COVID-19 составило 1868, число заболевших 72 436 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

По состоянию на начало суток 18 февраля в Китае было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев заражения. За сутки умерли 98 человек.

1701 человек вылечился и был выписан из больниц.

Всего от нового вируса смогли излечиться 12 552 человек. 

В Гонконг, Тайване и Макао зарегистрировано 92 заболевших.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире болеют 794 человека в 25 странах. За сутки зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования. Умерло от новой новой болезни вне Китая три человека.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Они госпитализированы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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