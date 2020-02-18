Погода в Москве побила температурный рекорд 1949 года

18.02.2020, 8:30, Новости дня

Во вторник на главной метеостанции столицы на ВДНХ в 4:00 зафиксирована температура +5 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр России, побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный 18 февраля 1949 года (+ 4,4). По прогнозам синоптиков, днем в Москве потеплеет до +6. Такая весенняя погода в столичном регионе объясняется потоком атлантического тепла, поступающего в центр европейской России.

В среду, 19 февраля, в Москве ожидается до 3-5 градусов, может быть побит рекорд дня, установленный в 1925 году (+3,7). Продолжатся слабые дожди. В четверг осадки маловероятны. А затем они станут понемногу переходить в снег. Оттепель ослабеет — днем +2, +3.

Уже в шестой раз за эту зиму аномальное тепло в столице бьет температурные максимумы дня. Так, в январе зафиксировано два рекорда: 17 января +4,5 и 22 января +4,3. В декабре — три: 18 декабря +5,6, 19 декабря +6,6 и 23 декабря +6,2.

Регионы РФ приходят в себя после удара мегациклона "Деннис". Самый мощный шторм этой зимы уже прокатился по северо-западным регионам страны. Но он все еще сохраняет свою разрушительную силу.

Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, это самый мощный циклон с начала текущего сезона. Сначала он ударил по Британским островам. А затем накрыл и другие страны Европы. В том числе и Россию, передает телеканал "Россия 24".

"Деннис" смещается по северу Евразии, и в понедельник его центр оказался всего в полутора сотнях километров от Мурманска. Стихия разбушевалась в регионах северо-запада. В Санкт-Петербурге потоки воздуха опрокидывали светофоры, ломали деревья. Сдуло даже припаркованный грузовой автомобиль. Из-за угрозы наводнения пришлось перекрыть створки дамбы в Финском заливе. А в Псковской области произошли масштабные отключения электроэнергии.

Шторм проходил при очень теплой погоде. Уже в самом начале дня в понедельник была зафиксирована целая серия рекордов. Например, в Петербурге и Великом Новгороде столбики термометров преодолели отметку +7 градусов, а в Пскове воздух вообще прогрелся до +10, а это выше даже апрельской нормы.

Благодаря циклону, положительные температуры будут фиксироваться на Урале, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа и даже на ледяном Ямале.

По мере продвижения теплого воздуха на восток будет смещаться и штормовая зона. Во вторник самый сильный ветер — на арктическом побережье, местами свыше 25 м/с.  Еще одна небольшая зона ветреной погоды — на юго-западе. Но она охватит в основном соседние Украину и Белоруссию, лишь самым краем зацепит приграничные регионы Черноземья. В средней полосе атмосфера уже начнет успокаиваться. И только на северо-западе еще сохранятся порывы 15-20 м/с.

Продолжатся и осадки. Западнее линии Самара-Петрозаводск они прогнозируются преимущественно в виде дождей, в восточной части Русской равнины возможны ледяные дожди. А жителей Зауралья ждут снегопады и метели.

Если говорить о крупных городах, то в эпицентре непогоды окажется Салехард. Здесь поднимется пурга, которая будет бушевать вплоть до среды. А термометры покажут феноменальные 0,+1 — это на уровне рекорда. С четверга погода начнет налаживаться. В пятницу и субботу похолодает до -9, -10.



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