Звезда Disney умерла от рака

18.02.2020, 8:26, Разное

Актриса из Уганды Никита Перл Валигва скончалась на 16-м году жизни. Причиной смерти стала злокачественная опухоль мозга.

Страшный диагноз девушке поставили еще в 2016 году. Через год медики сообщили о ремиссии, и артистка смогла вновь ходить в школу. Однако в 2019 году у звезды вновь обнаружили рак.

Напомним, Никита Валигва прославилась благодаря роли Глории в картине студии Disney «Королева из Катве». Фильм повествует о шахматистке из Уганды Фионе Мутеси, передает «Вечерняя Москва».