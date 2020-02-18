Умер главный врач больницы в китайском Ухане

18.02.2020, 8:26, Новости дня

Главный врач больницы «Учан» в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) скончался от нового коронавируса, сообщили СМИ.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим от этого заболевания, передает ТАСС.

В 09.38 утра вторника (04.38 мск) журналистам удалось связаться с супругой Лю Чжимина, которая подтвердила, что он еще жив. Однако в 10.30 (05.30 мск) была зафиксирована смерть главы медучреждения от нового коронавируса.

Как сообщил во вторник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, вирусом заразились 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Нужно ли чистить зубы? Разрушаем мифы о гигиене полости рта

02.12 / Украинский и французский корабли провели тренировку в Черном море

05.02 / Появилось видео испытаний новейшего артиллерийского комплекса АУ-220М

02.12 / СБУ разоблачила хищение более 11 млн грн во время ремонта аэропорта Одессы

25.12 / Политика: Российских губернаторов учат на чужом опыте

27.01 / Число мошенничеств с картами россиян в 2019 году выросло на 280%

07.02 / Капитан рассказал, как тонул российский траулер

28.01 / Утверждены новые основы госполитики в космосе

07.02 / ВОЗ признала нехватку средств индивидуальной защиты в мире

27.12 / Глава Общественной палаты подвела итоги года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика