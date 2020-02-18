Мнение: ПВО «не той системы» — Израиль продолжает безнаказанно бомбить Сирию

18.02.2020, 8:22, Разное

В сентябре 2018 года в результате провокационного маневра израильского пилота под удар сирийской системы ПВО попал российский транспортный самолет ИЛ-20 с нашими военнослужащими на борту. Причиной трагедии, приведшей к гибели всех россиян, стало решение Тель-Авива нанести авиаудар по нескольким целям в провинции Латакия.

Большой общественный резонанс привел к началу поставок Москвой Дамаску зенитных комплексов С-300. Сообщалось, что после этого небо над Сирией точно будет взято под контроль российских систем ПВО, а налеты израильской авиации прекратятся. Спустя два года можно констатировать, что эта задача так и не была выполнена. Почему же так произошло?

Количество авиаударов ЦАХАЛ в последнее время только увеличилось. Большая часть их достигает цели, а израильтяне при этом потерь не несут. Притом серьезно достается зенитным комплексам российского производства. Например, в ночь на 6 февраля были повреждены ЗРК С-125М, «Бук-М2Э» и ЗПРК «Панцирь-С», находящиеся в распоряжении у сирийцев. Что до С-300, то они продолжают грозно молчать.

Если убрать в сторону эмоции, то окажется, что имеется целый комплекс причин, почему над САР так и не появился обещанный зенитный купол. И дело вовсе не в том, что российские комплексы ПВО «не той системы».

Геополитика

Наверное, это основная проблема. С одной стороны, у России союзнические отношения с Сирией. С другой стороны, из-за Сирии напрямую с Израилем в Кремле воевать не готовы. И хорошо, что так, поскольку это была бы очень дурная идея. Из-за этого Москва помогает Дамаску, но без особого фанатизма. Также она сквозь пальцы смотрит на постоянные удары израильской авиации по иранцам в САР.

Отдает неким «двурушничеством», но таковы реалии современной внешней политики. По факту, российские военнослужащие организовали ПВО над своими базами в Сирии, где им постоянно приходится отбиваться от налетов БПЛА со стороны протурецких боевиков.

Сами, все сами

Из-за указанной выше политической установки, сирийцам и иранцам приходится обеспечивать свою безопасность собственными силами. А с этим не все ладно. Сами по себе зенитные комплексы российского производства весьма серьезный инструмент, но они не являются неким абсолютным «чудо-оружием». Для их эффективного использования необходимо соблюсти целый ряд условий.

Во-первых, сперва надо развернуть автоматизированную систему радиолокационной разведки, которая будет оперативно выдавать целеуказание ПВО. То есть, речь идет о создании настоящей сети, которая требует современного и дорогостоящего оборудования.

Во-вторых, система ПВО должна быть эшелонированной, состоящей из зенитных комплексов различных типов.

В-третьих, желательно укрепить ее собственным авиационным истребительным крылом, который будет вылетать навстречу израильским самолетам.

В-четвертых, мягко говоря, не помешает развернуть систему РЭБ, без которой противостоять современной авиации проблематично.

В-пятых, для эффективной работы указанных комплексов необходимо большое количество высококвалифицированного персонала.

Создано ли все это в Сирии за последние два года? Судя по результату, нет. Дамаск самостоятельно все это потянуть не в силах, а вместо него Россия с Израилем воевать не будет.

Вот потому и не стоит рассчитывать на то, что налеты ЦАХАЛ прекратятся. И дело вовсе не в том, что наши зенитные комплексы «не той системы».

Источник https://narodreporter.livejournal.com/176096.html