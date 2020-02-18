Мнение: ПВО «не той системы» — Израиль продолжает безнаказанно бомбить Сирию

18.02.2020, 8:22, Разное

В  сентябре 2018 года в результате провокационного маневра израильского  пилота под удар сирийской системы ПВО попал российский транспортный  самолет ИЛ-20 с нашими военнослужащими на борту. Причиной трагедии,  приведшей к гибели всех россиян, стало решение Тель-Авива нанести  авиаудар по нескольким целям в провинции Латакия.

Большой  общественный резонанс привел к началу поставок Москвой Дамаску зенитных  комплексов С-300. Сообщалось, что после этого небо над Сирией точно  будет взято под контроль российских систем ПВО, а налеты израильской  авиации прекратятся. Спустя два года можно констатировать, что эта  задача так и не была выполнена. Почему же так произошло?

Количество авиаударов ЦАХАЛ в последнее время только  увеличилось. Большая часть их достигает цели, а израильтяне при этом  потерь не несут. Притом серьезно достается зенитным комплексам  российского производства. Например, в ночь на 6 февраля были повреждены  ЗРК С-125М, «Бук-М2Э» и ЗПРК «Панцирь-С», находящиеся в распоряжении у  сирийцев. Что до С-300, то они продолжают грозно молчать.

Если  убрать в сторону эмоции, то окажется, что имеется целый комплекс причин,  почему над САР так и не появился обещанный зенитный купол. И дело вовсе  не в том, что российские комплексы ПВО «не той системы».

Геополитика

Наверное,  это основная проблема. С одной стороны, у России союзнические отношения  с Сирией. С другой стороны, из-за Сирии напрямую с Израилем в Кремле  воевать не готовы. И хорошо, что так, поскольку это была бы очень дурная  идея. Из-за этого Москва помогает Дамаску, но без особого фанатизма.  Также она сквозь пальцы смотрит на постоянные удары израильской авиации  по иранцам в САР.

Отдает неким «двурушничеством», но таковы реалии современной внешней политики.  По факту, российские военнослужащие организовали ПВО над своими базами в  Сирии, где им постоянно приходится отбиваться от налетов БПЛА со  стороны протурецких боевиков.

Сами, все сами

Из-за  указанной выше политической установки, сирийцам и иранцам приходится  обеспечивать свою безопасность собственными силами. А с этим не все  ладно. Сами по себе зенитные комплексы российского производства весьма  серьезный инструмент, но они не являются неким абсолютным  «чудо-оружием». Для их эффективного использования необходимо соблюсти  целый ряд условий.

Во-первых, сперва надо развернуть  автоматизированную систему радиолокационной разведки, которая будет  оперативно выдавать целеуказание ПВО. То есть, речь идет о создании  настоящей сети, которая требует современного и дорогостоящего  оборудования.

Во-вторых, система ПВО должна быть эшелонированной, состоящей из зенитных комплексов различных типов.

В-третьих, желательно укрепить ее собственным авиационным истребительным крылом, который будет вылетать навстречу израильским самолетам.

В-четвертых, мягко говоря, не помешает развернуть систему РЭБ, без которой противостоять современной авиации проблематично.

В-пятых, для эффективной работы указанных комплексов необходимо большое количество высококвалифицированного персонала.

Создано  ли все это в Сирии за последние два года? Судя по результату, нет.  Дамаск самостоятельно все это потянуть не в силах, а вместо него Россия с  Израилем воевать не будет.

Вот потому и не стоит рассчитывать  на то, что налеты ЦАХАЛ прекратятся. И дело вовсе не в том, что наши  зенитные комплексы «не той системы».  

Источник https://narodreporter.livejournal.com/176096.html

Источник: Теория элит



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Мнение: Парижская гастроль Зеленского как символ деградации КВНа

13.02 / В Башкирии пьяный водитель без прав попал в аварию

24.12 / Госпитализированная Галина Волчек попросила привести к ней «внучат» Лизу и Гарри Галкиных

01.02 / Известный мод «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition получил обновление

26.12 / В Москве подожгли могилу певца Децла

09.01 / Названы 3 особо опасные в зимний период заболевания

17.12 / Моника Беллуччи попалась в компании экс-бойфренда

10.12 / Российская компания построит самую высокую башню в Берлине

16.01 / GMC представила новую версию внедорожника Yukon

13.01 / Просто заплатил 30 тысяч: застреливший мальчика житель Нижнего Тагила остался на свободе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика