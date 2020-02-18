Арина Шарапова: «Пенсию я себе ещё не оформляла»

18.02.2020, 8:21, Разное

Отечественная телеведущая, журналист и общественный деятель Арина Шарапова в одном из недавних интервью ответила на вопрос о пенсии. 58-летняя знаменитость призналась, что пока даже не оформляла пособие и вполне может обойтись без него.

Несмотря на пенсионный возраст, Арина Шарапова продолжает активно работать и о выходе на заслуженный отдых не задумывается. Поэтому телеведущая ни разу не обращалась в ПФ и не знает размер пособия. Через какое-то время Шарапова планирует заняться оформлением пенсии, но сейчас признаётся, что пока «не доходят руки», а любимое занятие позволяет обходиться без дополнительных средств.

Ранее многие российские артисты рассказывали о назначенных государством пенсиях. У большинства из них размер выплат варьируется в районе 15-20 тысяч рублей, но при этом живущим в столице и имеющим звание заслуженного или народного артиста мэрия ежемесячно доплачивает определённую сумму, поэтому они отмечают, что «на жизнь денег хватает».