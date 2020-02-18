Евгения Феофилактова: «Квартиру я приобрела без чьей-либо помощи»

18.02.2020, 8:21, Разное

Одна из наиболее ярких экс-участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала, что в жизни рассчитывает только на себя. Модель гордится приобретением собственной квартиры, на которую заработала самостоятельно, не рассчитывая на чью-либо помощь.

Евгения Феофилактова признаётся, что на сегодняшний день самой дорогой и ценной покупкой является столичное жильё. Особенным поводом для гордости является факт, что на квартиру модель потратила исключительно собственные средства, но вот сумму озвучивать отказалась. Кроме того, Феофилактова не скрывает своей любви к шопингу и красивым вещам, на которые постоянно тратит много денег, но при этом не придаёт «шмоткам» большой ценности и не считает себя «сумасшедшим шопоголиком».



Осенью минувшего года Евгения Феофилактова в соцсети рассекретила имя нового возлюбленного, ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа, устроившего для избранницы вечеринку в честь дня рождения на роскошной яхте в Дубае. Пара некоторое время демонстрировала влюблённость, называя друг друга «мужем и женой», но затем всё прекратилось. Недавно стало известно, что у экс-бойфренда Евгении Феофилактовой новая пассия, вместе с которой он был замечен в Лондоне в День святого Валентина.