Напавший на прихожан в московском храме объяснил, что «психанул»

18.02.2020, 8:19, Новости дня

Мужчина, напавший на прихожан в храме святителя Николая Чудотворца в Москве, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что не употреблял «никаких стимулирующих веществ».

«Психанул, проблем было много», – цитирует RT мужчину.

Отмечается, что мужчина по имени Ефим Ефимов зашел в этот храм впервые, потому что он находится недалеко от его работы. По профессии он сварщик, в столице работал на стройке вахтовым методом.

«Он (напавший с ножом) выглядит заторможенным, полусонным, безразличным ко всему. Сказал, что хотел бы почитать Тургенева, Пушкина, Лермонтова, «из школьной программы перечитать. Еще он хотел бы поговорить с психологом», – отметили в ОНК.

Напомним, в воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан храма Святителя Николая в Москве. Ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника, который находился в неадекватном состоянии, задержали очевидцы. 

При себе у него имелось наркотическое вещество, предположительно, марихуана. Возбуждено уголовное дело. Целью нападения называют широкий общественный резонанс.

Сам мужчина заявил, что заранее не планировал, где он совершит преступление, храм выбрал случайно.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / «Киберполиция, мы ох…ели!» Украинским СМИ предложили установить скрипт, отслеживающий IP анонимных читателей

13.12 / В Чертаново горит склад тканей, площадь пожара достигает 3000 м²

20.12 / Армия Украины лишится генерал-полковников

06.12 / The Bell: самолетом патриарха Кирилла владеет та же компания, что и джетами жены Медведева и Наили Аскер-заде

11.12 / Собянин рассказал о частых встречах с Лужковым в последние годы

06.12 / Мыши смогли вовремя прекратить употреблять алкоголь

02.02 / В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям СБ ООН

05.02 / Состояние Маска за сутки увеличилось почти на 4 миллиарда

12.02 / Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении спортивной карьеры

23.01 / Мининфраструктуры пока намерено привлекать менеджеров Deutsche Bahn только в качестве советников в «Укрзалізницю» – Криклий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика