В Москве установлен рекорд тепла

18.02.2020, 8:19, Новости дня

Вторник в Москве стал рекордно теплым днем зимы, в утренние часы воздух прогрелся до плюс 4,5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Рекорд уже состоялся, в утренние часы в Москве плюс 4,5 градуса, днем он будет перекрыт на несколько градусов», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.

Синоптик добавил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1949 году, когда столбики термометров показывали плюс 4,4 градуса.

«Сегодня мы ожидаем в столице облачную погоду без существенных осадков. Температура в мегаполисе составит плюс 6-8 градусов, по области — от плюс 3 до плюс 8. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый», – сообщил Синенков.

По его словам, атмосферное давление понизится до 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.