Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу

18.02.2020, 8:06, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Колорадо Эвеланш" – "Тампа-Бэй Лайтнинг". Основное время завершилось ничью 3:3, а в дополнительном периоде Никита Кучеров забросил победную шайбу в ворота "лавин" – 4:3.

"Молнии", в воротах которых на этот раз не оказалось Андрея Василевского, первыми пропустили, но затем ответили тремя голами в ворота хозяев. Однако "Колорадо" ушел от поражения в основное время, забросив две шайбы. Сравнял счет Валерий Ничушкин, для которого этот гол стал двенадцатым в сезоне. В основное время ничья 3:3.

Овертайм продлился чуть более трех минут. Точный бросок Никиты Кучерова принес "молниям" десятую победу подряд. У Кучерова теперь 29 заброшенных шайб и 44 результативных передачи.



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