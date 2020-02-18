«Барселона» в срочном порядке приобрела датского нападающего

18.02.2020, 8:06, Новости дня

Нападающий сборной Дании Мартин Брейтуэйт продолжит карьеру в "Барселоне". Чемпион Испании заплатил "Леганесу" 20 миллионов евро за 28-летнего футболиста.

"Барселоне", потерявшей на продолжительный срок двух нападающих – Луиса Суареса и Усмана Дембеле, было разрешено приобрести в 15-дневный срок одного футболиста после окончания трансферного окна. Но это должен быть футболист из чемпионата Испании.

Выбор "Барсы" пал на Мартина Брейтуэйта. В текущем сезоне Мартин принял участие в 26 матчах за Лиги, в которых забил 6 мячей. Но прихода в "Леганес" Мартин играл за датский "Эсбьерг", французские "Тулузу" и "Бордо", английский "Мидлсбро". Брейтуэйт входит в состав сборной Дании, которая сыграет в одной группе с российской сборной на чемпионате Европы.



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