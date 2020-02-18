Бывший чиновник и муж певицы Нюши оскорбил малоимущих сограждан

18.02.2020, 8:05, Новости дня

Бывший чиновник из Казани и муж популярной певицы Нюши Игорь Сивов назвал неудачниками и жертвами все, кто не может себе позволить брендовую одежду.

«Уверен, что многие начнут писать, что вот у тебя есть деньги и ты можешь позволить себе, а мы не можем за квартплату заплатить и покупаем одежду «на что хватает». Отвечаю им сразу: если вы свыклись с Вашей позицией жертвы, то признайтесь, скажите громко, при всех: «я жертва и неудачник» и, если вас это греет, то похоже это ваш путь!» – написал Сивов в Instagram.

Напомним, ранее телеведущая Алена Водонаева написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого Водонаеву пригласили на беседу в полицию. Как оказалось, заявление в правоохранительные органы написал слесарь из Йошкар-Олы.



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