Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

18.02.2020, 8:05, Новости дня

Роскачество по итогам исследования говяжьей тушенки обнаружило в продукции ряда торговых марок антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади, говорится в сообщении организации.

«Содержание антибиотиков не регламентируется законодательством: требования есть только к сырью, но не к конечному продукту. По результатам испытаний в пяти торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель 1,4-5 микрограмма на килограмм, но в продукции одной торговой марки их концентрация составила более 1000 микрограмм на килограмм.

В продуктах шести торговых марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех – ДНК курицы, в одной – ДНК лошади. В продуктах семи торговых марок эксперты зафиксировали почти 50% «воды». Замечания по вкусу цвету, запаху и консистенции не возникли лишь в отношении одного торгового бренда. Посторонние запахи, привкус и излишек пряностей наблюдался у 14 наименований мясной продукции.

Главные замечания к внешнему виду мяса – наличие грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов и кусочки менее 30 граммов.

Роскачество проверило говяжью тушенку 23 торговых марок из Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской, Новгородской, Псковской, Орловской и Ярославской областей, республик Бурятия и Марий Эл, а также из Москвы и из Белоруссии.

Стоимость продукта составляла от 82,9 до 306,09 рубля, вес – от 325 до 388 граммов. Эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов, не выявили нарушений и по микробиологическим показателям, но ни одна из проверенных торговых марок не соответствует ГОСТу.

Ранее Роскачество сравнило обычное и растительное молоко.



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