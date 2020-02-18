Названы полезные свойства какао с молоком

18.02.2020, 8:04, Разное

Какао с молоком является одним из самых популярных напитков у многих людей. Медики рассказали о полезных свойствах смеси этих продуктов.

Какао-бобы открыли испанские завоеватели Латинской Америки, и первоначально они использовались, как валюта. В Европе впервые какао появилось в Испании, в середине XVII столетия из них варили напиток в Англии.

Какао очень полезно для организма. Содержащиеся в нем цинк и железо избавляют человека от анемии, пигмент меланин поглощает тепловые лучи и предохраняет кожный покров от инфракрасных лучей. Элемент теобромин дает бодрящий эффект, заряжает энергией и улучшает работоспособность. Его особенностью является мягкость, в связи с чем какао разрешается употреблять тем, кому врачи не советуют пить кофе. Между тем, отказаться от напитка лучше «сердечникам».