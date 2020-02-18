Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля

18.02.2020, 8:04, Разное

Корпорация Huawei в своем недавнем официальном заявлении анонсировала пресс-конференцию, на которой будут представлены новые продукты. Мероприятие состоится в формате онлайновой пресс-конференции уже 23 февраля.

Такое решение связано с эпидемией коронавируса на территории Китая, из-за которой была отменена выставка Congress 2020. В Huawei решили изменить формат пресс-конференции, отметив, что её будут транслировать на английском языке в режиме онлайн. На тизере будущего мероприятия упомянута концепция «1 + 8 + N». Категория «1» состоит из смартфонов, а «8» — из компьютеров, планшетов, телевизоров, колонок, наушников, очков дополненной реальности, умных часов и автомобилей. Буквой N обозначаются мобильные офисы, умные дома и прочие девайсы.

В рамках будущей пресс-конференции разработчики действительно могут продемонстрировать самые разные гаджеты. Впрочем, не стоит ожидать на мероприятии дебюта смартфонов Huawei P40 и P40 Pro, ведь в компании их пообещали показать лишь во второй половине марта.