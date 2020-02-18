В Газпроме произошли кадровые изменения

18.02.2020, 7:44, Новости дня

Газпром сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании, назначены, в том числе, новые главный бухгалтер и глава департамента 512, занимающегося внешнеэкономической деятельностью.

«Заместителем председателя правления – главным бухгалтером ПАО «Газпром» вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главного бухгалтера», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.

«Начальником департамента 512 вместо Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, ранее занимавший должность заместителя начальника этого департамента. Павел Одеров назначен заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром нефть» и заместителем генерального директора ООО «Газпром экспорт», – сообщили в корпорации.

Кроме того, генеральным директором компании «Газпром трансгаз Томск» вместо Анатолия Титова назначен Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента 645, отвечающего за капитальный ремонт. А главой компании «Газпром добыча Оренбург» вместо Владимира Кияева стал Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера – первого заместителя генерального директора компании «Газпром добыча Ямбург».

Также ликвидирована должность заместителя председателя правления – руководителя аппарата правления, а руководителем аппарата правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления в департаменте 201.

Ранее Газпром договорился с Белоруссией о ценах на газ.



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