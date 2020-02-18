Пелоси «не смогла вообразить» переизбрание Трампа

18.02.2020, 7:37, Новости дня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала членов Демократической партии объединиться, чтобы нанести поражение Дональду Трампу на предстоящих в стране в ноябре президентских выборах.

«Не могу вообразить ситуацию, при которой он был бы переизбран», – передает ТАСС со ссылкой на CNN заявление Пелоси, прозвучавшее завершении Мюнхенской конференции по безопасности.

«Все знают, что мы должны быть едины для того, чтобы он не был переизбран на второй срок», – добавила спикер.

По ее словам, демократы предлагают «лучшее будущее для Америки», а потому «должны нанести на выборах поражение Дональду Трампу, который не разделяет такое видение будущего, которое объединяет страну».

Комментируя произошедший 4 февраля инцидент, когда она демонстративно разорвала текст выступления Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса США, Пелоси заявила, что «если бы нашла хоть одну страницу без фальсификаций, то оставила бы ее целой».

Ранее Трамп во время выступления в Белом доме выразил уверенность, что Демократическая партия США предпримет новую попытку отстранения его от должности.