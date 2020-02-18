Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1868 человек

18.02.2020, 7:30, Новости дня

Общее число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек, свидетельствуют данные китайских властей.

Как сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, вирусом заразились 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек, передает РИА «Новости».

В частности, за минувшие сутки в провинции Хубэй в центральной части Китая зафиксированы 93 смерти от нового коронавируса, в общей сложности число погибших достигло 1789 человек.

Выздоровели 7862 человека, 1223 человека выписаны из больницы, передает ТАСС.

Число зараженных коронавирусом нового типа в провинции достигло почти 60 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс. человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV, официальное название – Covid 19) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Между тем в Китае запущено в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с заболеванием.

По мнению американских вирусологов, распространение нового коронавируса, названного 2019-nCoV, вскоре может превратиться в глобальную пандемию.



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