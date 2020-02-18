Пушков ответил Киеву про «угрозу войны» между Россией и Белоруссией

18.02.2020, 7:26, Новости дня

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об «угрозе войны» между Россией и Белоруссией.

«Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на [своего предшественника на этом посту Павла] Климкина», – отметил Пушков в своем Twitter.

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, – это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», – подчеркнул сенатор.

Ранее Пристайко заявил о якобы существовании угрозы войны между Россией и Белоруссией. По его словам, Москва «может не позволить» Минску остаться независимым.

Также Пушков отреагировал на новость о том, что глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандально известно украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Поздравляю» моего давнего знакомого, посла В.Ишингера с попаданием в базу данных радикального сайта украинских националистов», – написал сенатор.

Он напомнил, что Берлин уже давно делал Киеву представления по поводу «Миротворца», однако происходило это «слишком мягко».

«Есть ли вообще у ФРГ способность влиять на Киев? Вопрос», – заключил Пушков.