Начался суд над бывшим главой секретариата экс-губернатора Сахалина

18.02.2020, 7:26, Новости дня

В здании Южно-Сахалинского городского суда начался судебный процесс над Вячеславом Горбачевым, бывшим главой секретариата экс-губернатора области Александра Хорошавина.

«Ему (Горбачеву – прим. ВЗГЛЯД) предъявлено обвинение в участии в организованной Хорошавиным преступной группе», – сообщил ТАСС представитель суда.

Сначала Горбачев проходил свидетелем по делу, затем стал обвиняемым.

По информации суда, Горбачев заключил соглашение со следствием и в дальнейшем готов признать вину. В зале суда не присутствовали другие фигуранты уголовного дела. Суд объявил о перерыве в слушаниях до 2 марта.

По версии следствия, Горбачев совместно с другими участниками преступной группы, возглавляемой Александром Хорошавиным, организовал получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей. Деньги преступная группа получала от желающих участвовать в качестве кандидатов в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего таким способом в виде взяток было получено свыше 100 млн рублей.

Ранее Горбачеву было предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере. 18 октября суд приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Напомним, Хорошавина призвали виновным во взяточничестве и приговорили к 13 годам. В июне бывший губернатор был этапирован в колонию строгого режима.



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