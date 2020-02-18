Мнение: Плотно подкрепитесь перед лишением свобод

18.02.2020, 7:19, Разное

А еще кремлевские на голосовании по поправкам в Конституцию предлагают регионам отнестись к задаче творчески – например, организовать буфеты на участках для голосования. Об этом тоже пишет РБК.

Мы видели, как это было в Москве на выборах в Мосгордуму. На одном из участков торговали без кассы, без чеков, а пачки денег себе в карман. Толстая такая бабища, – с руками, как скаты у самосвала. И полиция рядом охраняет. Цены ломовые. Народ накормить, налоги не платить, полицию коррумпировать. Все удовольствия вместе.

А сейчас еще под закусь мафию прописать в Конституцию гибридными поправками в масках.

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Источник: СерпомПо



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