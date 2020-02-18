Россия решила не запрещать украинцам въезд по внутренним паспортам

18.02.2020, 7:19, Новости дня

Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в РФ после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в нашу страну должны будут использовать исключительно загранпаспорта, сообщили в МВД России.

В пресс-центре МВД сообщили ТАСС, что действующее российское законодательство допускает использование гражданами Украины любого из перечисленных в соглашении между Россией и Украиной 1997 года документов, включая внутренние паспорта, для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции.

В МВД уточнили, что поездки и пребывание граждан Украины в РФ в том числе регламентируются данным соглашением, которое продолжит действовать.

В пресс-центре уточнили, что обязательным условием при предоставлении иностранному гражданину государственных услуг в сфере миграции на территории России, в том числе при осуществлении миграционного учета, выдаче патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство, обязательно при условии наличия действительного документа, удостоверяющего личность и признаваемого в таком качестве в России.

Таким образом, несмотря на введенный украинскими властями запрет на поездки в Россию по внутренним паспортам, украинцы по-прежнему смогут въезжать в РФ и оформлять необходимые в РФ документы по национальным паспортам.

Украинские власти заявляли, что хотят получить «дополнительные гарантии», потому и вводят такой запрет для своих граждан.

Добавим, что в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому большее число граждан Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.



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