Украина решила эвакуировать россиянина из Китая

18.02.2020, 7:19, Новости дня

Вместе с украинцами и иностранцами из Китая украинским спецбортом будет эвакуирован российский гражданин, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Аваков рассказал в эфире программы «Свобода слова», что к Украине обратились несколько стран с просьбой помочь вывезти из Китая своих граждан.

«Так как у нас в самолете будут свободные места, мы возьмем несколько человек на борт. (…) У нас есть заявки из огромного количества стран. В том числе житель России», – приводит его слова РИА «Новости».

Аваков подчеркнул, что полностью поддерживает эти действия, и отметил, что недавно российский самолет эвакуировал украинца.

Он уточнил, что украинским спецбортом также будут вывезены из Китая граждане Белоруссии, Германии, Нидерландов, Чехии, Коста-Рики, Аргентины. Страны оплатят Украине эвакуацию своих граждан, сообщил Аваков.

Напомним, находившиеся в китайском Ухане украинцы обвиняли Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. В РФ предлагали спасти украинцев в Ухане.

Позднее сообщалось, что депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе граждан Украины из Уханя, поскольку боялись распространения коронавируса.

Отметим, что американцы ставили в пример своим властям уровень организации эвакуации российских граждан из китайского Уханя.