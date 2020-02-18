В Китае предсказали период пика эпидемии коронавируса

18.02.2020, 7:12, Новости дня

Глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань назвал период, на который придется пик эпидемии вызванного новым коронавирусом заболевания, и сообщил, когда ситуация будет стабилизирована.

Глава спецкомиссии сказал, что, согласно математической модели и действующим мерам китайского правительства, пиковое значение может быть достигнуто во второй или третьей декаде февраля, передает ТАСС.

По его словам, эпидемиологическая ситуация будет стабилизирована к апрелю.

По последним данным, общее число жертв вспышки коронавируса в Китае возросло до 1868 человек, заражены 72 тыс. 436 человек, выздоровели более 12,5 тыс. человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV, официальное название – Covid 19) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.



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