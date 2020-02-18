Мнение: Трудный выбор

18.02.2020, 7:10, Разное
На самом деле нет. Под влиянием известных событий переиздали самую известную книгу Соколова.Тираж 1500 экземпляров. Один увез в Севастополь.
Источник: Colonel Cassad
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18.02.2020, 7:10, Разное
На самом деле нет. Под влиянием известных событий переиздали самую известную книгу Соколова.Тираж 1500 экземпляров. Один увез в Севастополь.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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