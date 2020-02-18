Мнение: Трудный выбор

18.02.2020, 7:10, Разное

На самом деле нет. Под влиянием известных событий переиздали самую известную книгу Соколова.Тираж 1500 экземпляров. Один увез в Севастополь.

Источник: Colonel Cassad



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