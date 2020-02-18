На Камчатке спасли двух парапланеристов

18.02.2020, 7:06, Новости дня

На Камчатке сегодня ночью со склона Авачинского вулкана спасли двух парапланеристов. Медицинская помощь им не потребовалась.

Мужчины перестали выходить на связь и не вернулись в установленное время в базовый лагерь. Операция по спасению на высоте почти две тысячи метров длилась шесть часов. В ней участвовали 14 человек и спецтехника.

"Все переживали, что при спуске на параплане их отнесет в другую сторону, и тогда поиски были бы серьезно осложнены", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили: сами мужчины удивились, что после их пропажи развернулась целая спасательная операция, и никакого беспокойства по поводу перспективы ночевки на склоне вулкана они не проявляли.



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