Хет-трик Манжипана принес «Калгари» победу над «Анахаймом»

18.02.2020, 7:05, Новости дня

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыгран еще один матч. Клуб "Калгари Флеймз" принимал на своей площадке "Анахайм Дакс" и в упорной борьбе победил со счетом 6:4. Лучшим в матче стал канадский форвард "огоньков" Эндрю Манжипан, который забросил три шайбы.

Соперники долго "запрягали", зато, когда игрок гостей Хенрик на 25-й минуте открыл счет, команды так быстро "поехали", что забрасывали во второй половине встречи гол в среднем за 3,5 минуты. Едва Манжипан забил свою первую шайбу, как "утки" после бросков Сильверберга и Делорье ушли вперед – 3:1.

Хозяева бросились в погоню и сумели за 10 минут с 44-й по 54-ю повернуть ход игры в свою пользу, забив четыре гола: отличились Манжипан, Беннетт, Ткачак и Монахан. В концовке соперник обменялись голами Шора и того же Монжапана, который, к слову, отметился еще и голевым пасом. Россиянин Александр Елесин в составе "Калгари" результативными действиями не отметился.



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