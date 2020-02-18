Джефф Безос объявил о создании фонда для борьбы с климатическими изменениями

18.02.2020, 7:05, Новости дня

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.

На своей странице в Instagram предприниматель сообщил о том, что пожертвует 10 млрд долларов на работу фонда, через который он будет финансировать деятельность ученых и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата. По словам бизнесмена, деньги будут выделяться с лета в виде грантов, сообщает ТАСС.

"Изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты, — отметил Безос. — Земля — это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе".

В январе 2020 года консалтинговая компания Brand Finance поставила Amazon на место самого ценного бренда, оценив его стоимость в 220,7 миллиарда долларов.

Состояние самого Джеффа Безоса составляет около 130 млрд долларов.



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