В Киеве назвали вопросы Зеленского к «нормандскому» саммиту

18.02.2020, 7:05, Новости дня

На новой «нормандской» встрече президент Украины Владимир Зеленский намерен настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата Киеву контроля над границей с Россией, сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко.

В эфире программы «Свобода слова» Пристайко сообщил, что на предстоящей встрече «нормандской четверки» будет обсуждаться широкий круг вопросов. Он напомнил, что в ходе последних переговоров удалось согласовать семь основных позиций, среди которых «не нашлось места вопросу границы». «Но именно так ставит вопрос президент Зеленский», – приводит его слова РИА «Новости».

Пристайко заявил, что Киев предлагал Москве создать специальную рабочую группу по вопросам восстановления контроля Киева над украинско-российской границей. Такая группа не создана, а потому Зеленский «будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен и остался среди приоритетов», сообщил Пристайко.

Кроме того, в ходе встречи будут рассмотрены вопросы прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, допуска представителей Международного комитета Красного Креста на всю территорию Донбасса, перечислил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы новый «нормандский саммит» состоялся в апреле 2020 года.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что утверждения о вероятном проведении саммита «нормандской четверки» в апреле сейчас являются не более чем пожеланиями, которые высказываются вслух.



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