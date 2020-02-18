Врач предупредил об опасности «похрустеть пальцами»

18.02.2020, 7:05, Новости дня

Любители «похрустеть» пальцами рук наносят вред собственному здоровью, объяснил травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

«Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания «щелкнуть». Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти», – передает радио Sputnik слова Тернового.

Он добавил, что это вредная привычка во всех смыслах.

«Многократное щелканье суставами рук и шеи приводит к нестабильности. От такого суставы разбалтываются. Разболтанность суставов приводит к более быстрому износу и артрозу. Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет», – предупредил Терновой.

Медик разъяснил, что избавиться от вредной привычки поможет массаж. Если же речь идет не о мышечном напряжении, а о вредной привычке, то стоит обратиться к психиатру за помощью в лечении двигательного невроза.

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