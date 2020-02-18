Автогонки серии NASCAR омрачены страшной аварией

18.02.2020, 7:05, Новости дня

В американской Дайтоне прошла самая престижная гонка национального чемпионата по автогонкам престижной серии NASCAR – "Дайтона 500". Нынешний этап серии открывал президент США Дональд Трамп, а сами соревнования были омрачены страшной аварией пилота Райана Ньюмана.

По ходу традиционной гонки "Дайтона 500" участники преодолевают 500 миль – это около 800 км. Почти всегда здесь случается огромное количество аварий и столкновений – так произошло и на этот раз. Гонщики многократно врезались друг в дргуа, впрочем до поры без серьезных последствий.

Но самая страшная авария произошла на последнем круге. Болид одного из лидеров гонки пилота Ньюмана после очередного столкновения взлетел, несколько раз перевернулся в воздухе, задел еще несколько машин. Машина загорелась. А после инцидента 42-летний пилот не отзывался по радиосвязи. В итоге место аварии оградили черными экранами, а самого гонщика извлекли из машины и в срочном порядке отправили в местный госпиталь.

Престижную гонку на старте сезона-2020 открывал лично глава Белого дома Трамп в сопровождении своей супруги Мелании. Американский президент произнес небольшую речь, дал команду заводить моторы и даже проехал символический круг по трассе в президентском лимузине. Правда, сразу после церемонии открытия начался дождь, и старт самой гонки пришлось отложить на несколько часов.



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