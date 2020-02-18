Диетологи рассказала, как похудеть при сидячем образе жизни

18.02.2020, 7:04, Разное

Сидячая работа и малоподвижный образ жизни все равно могут помочь человеку сбросить вес. Об этом заявила американский диетолог Ребекка Скритчфилд. По её мнению, человеку попросту следует немного изменить рацион питания, а также придерживаться нескольких простых правил.

Принято считать, что долгое сидение перед компьютером или телевизором приводит к ожирению. Впрочем, если привыкнуть к полезным привычкам, можно достичь обратного эффекта. Во-первых, необходимо добавить в свой рацион полезные продукты, вроде фруктов, творога, орехов и свежих овощей. Помимо этого, нужно пить много воды. Во-вторых, каждые 1,5-2 часа нужно отвлекаться от работы и пройтись по дому или выпить чашку чая. Длительное сидение очень вредно для здоровья, а благодаря подобным разминкам организм расслабляется и теряет лишние калории.

Примерно 20-30 минут активности ежедневно хватит для поддержания формы, также разминку можно делать даже во время просмотра любимого фильма или ток-шоу. В заключение специалист рекомендует отказаться от поездок на лифте и подниматься по ступенькам пешком.