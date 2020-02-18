Конфликты из-за воды

18.02.2020, 7:01, Разное

13.02.2020

Изображение Public Domain Pictures с сайта Pixabay

Украина впервые с 2014 года назвала реальные условия возобновления подачи воды в Крым. В Киеве увязывают сделку с уступками по Донбассу. В Кремле и Симферополе отвергают подобный торг, но считают возможным заключение коммерческой сделки.

Во вторник глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина может восстановить поставки днепровской воды для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. «Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел», – сказал Арахамия.

Более того, подумать о продаже днепровской воды для Крыма призвал экс-президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны. «Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», – отметил Кравчук.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Крым не может служить предметом торга на переговорах между Россией и Украиной. Однако «если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению – на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены». С такой позицией согласились замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Между тем председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль ранее сообщал, что запасы воды в хранилищах, из которых снабжается Симферополь, вдвое меньше прошлогодних и составляют 26 миллионов кубометров. Поэтому «воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тысяч кубометров пришло, а расход 140 тысяч, уже 104 дня».

Такая ситуация сложилась из-за длительного отсутствия осадков. Сейчас запасов воды в крымских водохранилищах естественного стока меньше среднемноголетних на 34%. А общая наполненность водохранилищ на данный момент составляет 38% (96 миллионов кубометров).

Отметим, что в последние десятилетия нехватка водных ресурсов стала проблемой мирового масштаба. По оценкам ООН, к 2050 году с дефицитом воды столкнутся около шести миллиардов человек. Поэтому разрешение «водных споров» зачастую сопряжено с затяжными межгосударственными переговорами.

Например, в конце февраля Эфиопия, Судан и Египет должны подписать историческое соглашение об основных принципах эксплуатации водохранилища «Возрождение» на правом притоке реки Нил – Голубом Ниле. Их спор заключался в сроках наполнения водохранилища при строящейся эфиопской гидроэлектростанции. В итоге после восьми лет переговоров стороны согласовали мероприятия по предотвращению сокращения объемов водных ресурсов в Египте и Судане во время сезонной засухи.

Нешуточные баталии разворачиваются за воду в палестино-израильском конфликте. После шестидневной войны в 1967 году Израиль ввел квоты на забор воды и строительство новых колодцев для палестинцев. Позже неоднократно вводились различные ограничения – например, на пользование палестинцами колодцами в определенные часы. Только в середине 90-х годов Израиль передал Палестинской национальной администрации ограниченные права на пользование водным сектором. Впрочем, Израиль и сейчас может накладывать вето на любой палестинский проект по рытью каналов или колодцев. Кроме того, Израиль делит источники пресной воды с Ливаном. В 2001 году планы Бейрута по наращиванию водозабора из реки Эль-Хасбани грозили стать причиной военной эскалации.

А в конце девяностых конфликт из-за воды разразился между США и Канадой. Американская компания Sun Belt Water Inc. предъявляла иск канадскому правительству из-за решения местных властей заморозить соглашение о поставке воды в штат Калифорния. Реализация этих проектов останавливалась Канадой в связи с общественной реакцией против изъятия воды из экосистемы страны и ее контролирования частными компаниями.

Не менее давний спор за гидроресурсы ведется между Индией и Китаем. В Нью-Дели опасаются, что к 2030 году 40% жителей страны останутся без питьевой воды из-за планов КНР перенаправить пресную воду в засушливые северные районы. Пекин активно использует гидроресурсы рек вопреки интересам Индии, с которой Китай делит русло крупнейшей водной артерии Южной Азии – Брахмапутры, берущей начало на Тибетском нагорье. Для Индии и Бангладеш эта река остается одним из ключевых источников пресной воды, но сторонам еще только предстоит сгладить противоречия.