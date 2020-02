Новости о коронавирусе от Taiwan News

18.02.2020, 6:58, Разное

Exclusive: Chinese doctors say Wuhan coronavirus reinfection even deadlier

Эксклюзив: китайские врачи говорят, что реинфекция «уханьским коронавирусом» еще опаснее, чем первоначальное заболевание

По сообщениям, вместо приобретения иммунитета, человек может заразиться инфекцией ещё раз и это повторное заболевание может привести к смертельному сердечному приступу

By Jules Quartly, Taiwan News, Contributing Writer 2020/02/14

Коронавирус (фото Wikimedia Commons)

TAIPEI (Taiwan News) — Как утверждают врачи работающие “на передовой” в китайском городе Ухань, можно повторно заразится новым коронавирусом (COVID-19), что, в некоторых случаях, приводит к смерти от сердечной недостаточности.

Заявление сделано врачами, работающими в столице провинции Хубэй, которая находится в центре эпидемии болезни, поразившей, на сегодняшний день, 64 201 человек и убившей 1487. Один из врачей смог сообщить об этом родственнику, живущему в Соединенном Королевстве, который затем информировал Taiwan News.

И родственник, и доктора пожелали остаться анонимными, поскольку они могут столкнуться с карами со стороны китайских властей. Врач Ли Вэньлян (李文亮), который впервые предупредил о вирусе Ухань, был осужден властями перед тем, как в начале этого месяца сам стал жертвой болезни .

Согласно сообщению, переданному газете «Тайвань ньюс», «очень возможно заразиться во второй раз. Несколько человек, заболевшие впервые, выздоровели благодаря собственной иммунной системе, но лекарства, которые они использовали, повредили ткани сердца, и, когда они заболели во второй раз, антитела уже не помогали, а ухудшали ситуацию, и они внезапно умирали от сердечной недостаточности.

Источник также сообщил, что вирус «перехитрил всех нас», поскольку может скрывать симптомы заболевания до 24 дней. Это утверждение было независимо подтверждено в другом месте: китайский пульмонолог Чжун Наньшань (鍾南山) сказал, что в среднем инкубационный период составляет три дня, но для развития симптомов может потребоваться время от всего лишь одного и до 24 дней .

Также источник сообщил, что довольно распространены ложные отрицательные тесты на вирус. «Он может обмануть тестовый набор — были случаи, когда обнаруживалось — компьютерная томография показывает, что оба легких полностью инфицированы, но тест возвращался отрицательным четыре раза. Пятый тест оказался положительным».

По данным BBC и других средств массовой информации, некоторые лабораторные тесты неверно говорят людям, что у них нет вирусов. Есть также неподтвержденные данные о том, что у людей было до шести отрицательных результатов, прежде чем был поставлен правильный диагноз .

Доктор Ли Веньлян впервые высказал обеспокоенность по этому поводу. Его собственные результаты тестов несколько раз возвращались отрицательными, прежде чем ему наконец поставили диагноз.

Ложные отрицательные тесты поднимают вопрос о том, сколько людей имеют коронавирус в Ухане, и многие считают, что китайские власти в значительной степени занижают число случаев заболевания и смерти. Между тем официальная методология диагностики вируса в Китае была изменена на этой неделе, что привело к внезапному скачку числа зарегистрированных случаев и смертей.

N. Korean official executed for violating quarantine rule after China visit

Северокорейский чиновник казнен за нарушение правил карантина после визита в Китай

Чиновник, который нарушил карантинный закон и ходил в общественные бани после поездки в Китай, расстрелян

By Ching-Tse Cheng, Taiwan News, 2020/02/14

Столица Северной Кореи Пхеньян. (Pixabay photo Alex_Berlin)

TAIPEI (Taiwan News) — По сообщениям, северокорейский торговый представитель был казнен (расстрелян) за посещение, в нарушение карантина коронавируса, общественной бани после возвращения из Китая.

По сообщению южнокорейской газеты Dong-a IIbo, после поездки в Китай чиновник был помещен под 14-дневный карантин. В сообщении говорится, что чиновник был арестован и немедленно казнен за угрозу для населения страны.

Казнь последовала за решением северокорейского лидера Ким Чен Ына закрыть свои границы с Китаем 30 января и ввести «военное положение». В докладе также указывалось, что другой чиновник, пытавшийся скрыть свою историю поездок в Китай, был сослан на работу на ферму страны.

Хотя Северная Корея не сообщила ни об одном случае коронавируса, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Ким и его правительство приняли решительные меры для предотвращения проникновения коронавируса в страну. Международное движение было заблокировано, и любые посетители, желающие въехать в столицу Пхеньян, будут проверены, сообщает Now News .

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.. (Facebook photo)

No evidence pets can be infected with new virus

Нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены новым вирусом

By Associated Press 2020/02/16

(svgsilh.com photo) …

УТВЕРЖДЕНИЕ: эксперты предупреждают, что домашние животные могут быть заражены новым коронавирусом

ОЦЕНКА Associated Press: Не соответствует действительности. По данным Всемирной организации здравоохранения, нет никаких доказательств того, что домашние животные, такие как собаки или кошки, могут быть заражены новым вирусом из Китая.

ФАКТЫ: В последние дни в социальных сетях появились сообщения о том, что домашние животные могут быть заражены новым вирусом. «Китайские владельцы собак спешат покупать маски для своих собак, поскольку эксперты предупреждают, что домашние животные также могут заразиться #coronavirus», — написал пользователь в Twitter.

Сообщения начали распространяться после того, как ведущий китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань, якобы, предупредил об этой возможности в конце января во время интервью на Центральном телевидении Китая.

На вопрос о сообщениях, в которых утверждается, что домашние животные могут быть заражены новым вирусом, д-р Маргарет Харрис, представитель ВОЗ, сказала AP в электронном письме: «Мы не меняли наши рекомендации».

Во многих случаях в социальных сетях появилось несколько фотографий, на которых изображены кошки и собаки в масках. Происхождение фотографий и где они были сделаны, не ясно. Однако, согласно данным ВОЗ: «В настоящее время нет доказательств того, что домашние животные, такие как собаки или кошки, могут быть заражены новым коронавирусом».

Эпицентр вспышки болезни, Ухань, Китай, заблокирован с января. Было несколько сообщений о том, что владельцы домашних животных не могли вернуться в свои дома и оставили своих домашних животных. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, в то время как новый вирус появился из животного источника, болезнь распространяется от человека к человеку. Агентство также подтвердило, что не было сообщений о том, что животные или домашние животные заболели новым вирусом.

По состоянию на пятницу число погибших от вируса достигло 1380, что на 121 больше, чем в предыдущий день. Число подтвержденных случаев в Китае возросло до 63 000.