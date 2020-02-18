Ургант посмеялся над пенсией отца

18.02.2020, 6:58, Новости дня

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил над словами своего отца о пенсии.

Ранее актер Андрей Ургант заявил, что его пенсия составляет 17,5 тыс. рублей, но он не замечает ее, поскольку такую сумму он якобы тратит в день.

«Я как сын счастлив, что отец вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни – пенсионеров: Хью Хефнер, Мик Джаггер, Андрей Ургант», – передает РИА «Новости» слова Ивана Урганта.

Напомним, по словам директора певицы Софии Ротару Сергея Лаврова, каждый месяц артистка получает около 5 тыс. рублей.

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России. Артист Евгений Петросян получает «двадцать с лишним тысяч рублей». Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что у него размер пенсии «даже меньше», чем у телеведущей Елены Ханги.



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