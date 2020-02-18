В Казахстане предотвратили теракты

18.02.2020, 6:58, Новости дня

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали в Алма-Ате двух экстремистов, которые планировали осуществить террористические акты в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе КНБ республики.

Уточняется, что задержание произвели 14 февраля, суд вынес решение об аресте задержанных, передает ТАСС.

При обыске у подозреваемых «изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения», говорится в сообщении КНБ Казахстана.

Возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.

В октябре 2016 года в Казахстане задержали трех членов радикальной группы, планировавших теракты в отношении сотрудников правоохранительных и специальных органов.



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