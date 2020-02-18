Легендарные великаны Перу, чьи скелеты видели конкистадоры

18.02.2020, 6:57, Разное

На нашей планете есть одна особенная область, где историй и легенд о людях очень большого роста особенно много. Причем этим историям не тысячи лет, а всего несколько сотен.

Эта страна находится в Южной Америке и называется Перу. Истории о перуанских гигантах стали известны с 16 века, когда до этого региона добрались первые испанские конкистадоры (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Одним из самых ранних отчетов о перуанских гигантах является рассказ конкистадора Педро Сьеса де Леона, описанный в фолианте "Королевские комментарии об инках", том 1. Этот человек очевидно не видел гигантов своими глазами, но беседовал с теми, кто видел их.

В своем докладе он описывал, что однажды люди огромного роста приплыли на своих больших плотах из тростника к берегу, где стояла деревня местных индейцев. Деревня находилась на полуострове Санта-Элена, который ныне является территорией Эквадора.

Гиганты высадились с плотов на полуостров и поставили свой лагерь неподалеку от конкистадоров. Они видимо решили обосноваться тут надолго, потому что сразу же начали рыть глубокие скважины, чтобы добывать из них воду.

"Некоторые из них были настолько высокими, что человек обычного размера едва доходил бы им до колен. Их члены были пропорциональны телу, но их огромные головы с волосами до плеч являли собой нечто чудовищное. Их глаза были огромные как тарелки, а лица без бород.

Некоторые из них были одеты в шкуры животных, но некоторые были в своем естественном природном виде (без одежды). Среди них не было видно ни одной женщины. Когда они поставили лагерь, они начали рыть глубокие скважины для воды. Они рыли их в каменистой почве и потом построили над скважинами прочные каменные колодцы. Вода в них была отличная, всегда прохладная и приятная на вкус".

Как только гиганты обустроили свой лагерь, как тут же совершили кровожадный набег на деревню местных индейцев. По описанию де Леона они грабили все, что могли схватить и ели все, что могли съесть, в том числе они ели людей!

Это было страшное зрелище, когда эти огромные люди нависали над деревьями и бегущими от них индейцами, которые практически никак не могли от них защититься. Потом на месте разоренной деревни гиганты построили свои большие хижины и остались тут ловить рыбу и охотиться в местных лесах.

Эта история завершилась совершенно сюрреалистическим сюжетом, когда в небе возник "сияющий ангел" и прогнал всех этих гигантов прочь.

Несмотря на это сам де Леон считал, что данный рассказ полностью правдив и описывал, что лично видел сооруженные гигантами огромные каменные колодцы. Также он пишет, что и другие конкистадоры видели колодцы и останки огромных домов, которые не могли быть построены местными индейцами.

Далее де Леон пишет о еще более любопытных вещах. Он пишет, что конкистадоры находили в этой области человеческие кости очень больших размеров, а еще куски зубов, которые были крупными и тяжелыми.

"В 1550 году в городе Лима я слышал, что когда наместником и губернатором Новой Испании был его превосходительство Дон Антонио де Мендоса, тут были найдены некоторые кости людей, которые были огромными и могли принадлежать гигантам.

Я также слышал, что в древней гробнице в городе Мехико или поблизости было найдены целые залежи костей великанов. Поскольку много местных жителей уверяют, что видели их воочию, можно считать, что эти гиганты действительно существуют и могут относиться к единой расе".

Еще одно доказательство существования перуанских великанов можно найти в записях капитана Хуана Олмоса, который в 1543 году раскапывал древние захоронения в долине Трухильо и якобы обнаружил там кости людей очень большого роста.

Позже еще один скелет великана был найден в провинции Тукуман конкистадором Августином де Сарате и его людьми. В целом подобные истории поступали от посещавших территорию Перу испанцев весь 16 век и продолжили появляться и в 17 веке.

В 1620 году иезуитский священник и миссионер Пабло Хосе Арриага в своей рукописи "Об искоренении идолопоклонства в Перу" писал буквально следующее:

"Они (представители испанских инспекторов) привели нас на другую сторону деревни, где находилась очень большая пещера и в ней лежали останки иноверцев. Среди них было три гигантских тела с деформированными головами (удлиненными черепами), обернутые в комби (церемониальная ткань). Они лежали там и гнили. Эти великаны считались прародителями всех этих людей в деревне, которые поклонялись им и почитали их, в их честь даже совершались жертвоприношения. Потом они (испанцы) сожгли все эти тела".

В 18 и 19 веках тоже появлялись истории о перуанских гигантах, но их становилось все меньше и они уже воспринимались как мифы и легенды, а не что-то реальное.

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