Случай семьи Брок, которую много лет преследовал злой зеленый гном

18.02.2020, 6:57, Разное

В 1970 году супруги Энн и Роджер Брок с тремя маленькими дочерьми решили начать новую жизнь и приехали в тихий солнечный городок Кокомо в американском штате Индиана. У них с собой было немного денег, поэтому когда они нашли на улице Армстронг-стрит четырехкомнатный дом, стоящий всего 5 тысяч долларов, они без раздумий купили его.

Казалось, что их мечты начали сбываться и их молодую семью тут ждет счастливая жизнь, когда вскоре после переезда начали происходить пугающие вещи (Паранормальные явления — paranormal-news.ru).

Роджер и Энн Брок

Сначала девочки начали жаловаться на то, что у них возникает пугающее чувство, что на них кто-то смотрит. Особенно от этого страдали 4-летние близняшки Лана и Лиза. Потом дети стали ощущать нарастающее чувство страха и стали попадать в блуждающие "холодные пятна".

Потом в стенах дома стали слышны слабые, но настойчивые царапающие звуки и щелчки. Даже много лет спустя близнецам было страшно при воспоминании о том, что они пережили:

"Это был очень темный дом внутри и я всегда ощущала, что в доме есть кто-то еще помимо нас. Я была маленьким ребенком, но всегда чувствовала что тут есть что-то опасное, но не знала что именно". — рассказывала Лана Брок.

Потом начали сами собой передвигаться вещи. Однажды стоящие на полке в комнате девочек Библии разом упали на пол, потом в одну ночь близнецы проснулись от холода и увидели, что стены их комнаты покрыты морозным инеем. Но когда девочки позвали родителей и те пришли, то иней и холод внезапно исчезли.

Близняшки Лана и Лиза и их старшая сестра Мэри

Подобных аномальных явлений в доме было большое множество, но так как их очевидцами были лишь девочки, родители считали, что все дело в детской фантазии. Но к 1978 году Броки обзавелись еще двумя детьми — мальчиками Роджером-младшим и Джеймсом, и аномальные явления стали проявляться куда сильнее.

В доме стали в разных местах наблюдаться двигающиеся теневые фигуры, а однажды ночью Лана проснулась и услышала громкий звук капающей воды. Одновременно она заметила как к ее кровати подходит высокая черная фигура и когда она подошла совсем близко, с нее на кровать девочки полилась вода.

В другом случае дети услышали громкий гортанный стон и рычание, идущие откуда-то из-под пола. Звуки эти были такими громкими, что от них сотрясался пол, однако когда отец девочек потом ходил и все осматривал, он не обнаружил ничего необычного.

Помимо теневых фигур к детям начали являться и совсем непонятные черные шарообразные объекты.

Кухня одержимого дома на Армстронг-стрит

"Первый реально страшный для меня момент был когда я ночевала на полу в задней спальне с двумя сестрами и я ощутила как пол колыхается. Мне тогда было 13 или 14 лет. До этого я слышала звук шаркающих шагов. Впоследствии в этой же спальне мы несколько раз видели призрака, а однажды я была на улице и когда посмотрела в сторону дома, то заметила стоящую у окна фигуру, прижимающуюся к стеклу. Это был не человек, а какое-то темное существо", — утверждает Лана Брок.

Лана пояснила о существе в окне родителям и те позвонили в полицию, думая, что в дом мог залезть какой-то бродяга. Но прибывшие полицейские не нашли никаких следов проникновения и присутствия в доме незнакомца. Родители детей при этом продолжали сами ничего аномального не видеть, не слышать и не замечать, а то, о чем им говорили дети, пытались списывать на ветер в трубах или скрип старых досок.

Вероятно дело было еще и в том, что Роджер Брок был баптистским священником.

"Мои братья и сестры все видели эти странные вещи в разное время и по разному проявляющие себя. И мы все пытались рассказать об этом нашему отцу, но он просто не хотел слушать и говорить на эту тему. Мы все были очень верующие и папа был предан церкви, он получил работу священником в баптистской церкви Кокомо и был великолепным знатоком Библии.

Он получил богословское образование и все знал о христианстве. И он не верил в привидения. Нас с детства учили не верить в паранормальные явления и призраков и приучали относиться к подобному со скептицизмом.

Если мы видели или слышали что-то странное, мы должны были найти этому логичное объяснение, к примеру указать причиной плохую сантехнику. Поэтому мы объясняли все это проделками демонов. С одной стороны у нас был Бог и Ангелы, с другой стояли демоны", — утверждает Лана.

Но несмотря на то, что Роджер Брок обвинял во всем ветер или что-то иное и просил прекратить рассказывать о призраках, аномальные явления в доме Броков продолжались год за годом.

В 2001 году одержимый дом наконец сгорел

В один из дней девочки-близнецы прошли через обряд крещения (в баптизме он совершается в сознательном возрасте), а когда вся семья после этого приехала домой, внезапно выяснилось, что никто не может открыть входную дверь. Роджер Брок дергал с силой дверь, но она не двигалась с места, поэтому в итоге он разбил окно и все вошли в дом через окно.

Едва Роджер вошел в свой кабинет, как застыл на месте от шока: его книжный шкаф был повален на пол и откинут к двери, а религиозная литература разорвана на отдельные листы. Но больше в доме ничего затронуто не было и ничего не было украдено. Все это было жутко и непонятно.

Чуть позже была случайно найдена вероятная причина всех аномальных явлений, происходящих в этом доме. Броки случайно обнаружили, что в одной из задних комнат (где находились спальни детей) много лет назад был убит неуказанный человек. После этого Роджер Брок вызвал специального человека, который окропил стены дома святой водой и прочитал нужные молитвы.

Последнее, однако, вызвало еще большую активность загадочного невидимого "террориста" и теперь он начал прицельно атаковать Роджера Брока. Также теперь его проделки казались куда более агрессивными и злыми. Однажды Роджер обнаружил ножницы, которые были с силой воткнуты в потолок, а в другом случае на Роджера обвалился кусок потолка, когда он сел читать Библию. Роджера сильно ударило по голове и он на время потерял сознание.

Пятеро детей Броков (слева), Лана и Лиза в подростковом возрасте (справа)

А еще через несколько дней Роджер проснулся ночью от непонятного ощущения и едва открыл глаза, как заметил в ногах "зеленого гнома", который пытался укусить и расцарапать его ногу. На этот раз Роджер наконец поверил, что в этом доме и правда происходит какая-то чертовщина.

"Наши дети постоянно говорили мне и своему отцу о том, что тут происходит. Они описывали это, но вы же знаете, что принято думать, что дети много воображают. Мы думали, что все это им снится в ночных кошмарах, но той ночью мой муж изменил свое мнение. Он своими глазами заметил существо, живущее в доме, который мы купили", — рассказывала Энн Брок.

Далее паранормальная активность участилась и по дому стала сама собой перемещаться мебель, а потом нечто выбросило домашнюю собаку породы пудель прямо через окно и Броки потом нашли несчастную собаку во дворе скулящую от боли, всю в царапинах и пятнах крови.

Потом бедный пудель выбрасывался подобным образом в окно еще несколько раз и один из таких стал для него последним, собаку во дворе нашли уже мертвой.

А вскоре после этого нечто напало ночью на Лану, зажало ей рот и так сильно сдавило сверху, что Лана едва не задохнулась. Лишь каким-то чудом ей удалось освободить рот и закричать, после чего в спальню прибежал Роджер и успел заметить, как от кровати девочки в угол быстро отскакивает серая непонятная тень.

Потом нечто напало уже на Энн Брок. Оно схватило зеркало и с силой ударило им по голове женщины. По словам Энн, когда это произошло, она буквально ощутила, как ее головы касается чья-то рука, а после удара она порезала о стекло свои руки.

Спустя несколько лет девочки-близнецы Лана и Лиза стали настолько взрослыми, что могли позволить себе снимать отдельное жилье и они тут же съехали из этого дома подальше. Так же потом поступили и другие подросшие дети, но супруги Броки жили в злом доме вплоть до 2001 года, когда в доме случился пожар и он полностью сгорел.

В 2005 году Роджер Брок скончался от старости, а Лана Брок стала исследователей паранормальных явлений. Она все пытается найти ответы на то, что с ней происходило в детстве. Она ведет блог в сети и иногда появляется в различных передачах о паранормальных явлениях.

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