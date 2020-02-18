Airbus A380 «боком» приземлился во время шторма «Дэннис» в Великобритании

18.02.2020, 6:56, Новости дня

Мастерский маневр завершился удачно, несмотря на то, что порывы ветра достигали скорости 145 километров в час.

Сильный ветер от шторма «Дэннис» заставил пилотов сделать необычный маневр. Посадка завершилась благополучно. Невероятную посадку лайнера Airbus A380 из Абу-Даби сняли в лондонском аэропорту Хитроу. Боковой ветер заставил пилотов развернуть самолет буквально поперек полосы. Мастерский маневр завершился удачно, несмотря на то, что порывы ветра достигали скорости 145 километров в час.