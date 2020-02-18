Богатейший человек мира дал 10 млрд долларов на борьбу с «главной угрозой»

18.02.2020, 6:51, Новости дня

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, создал «Фонд Земли» для борьбы с изменениями климата. Богатейший человек мира сообщил, что на работу фонда пожертвует 10 млрд долларов.

В своем Instagram миллиардер сообщил, что выделяет 10 млрд долларов на начало работы фонда и будет выдавать гранты, начиная с этого лета.

«Земля – это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!» – призвал Безос.

По его словам, изменение климата является «крупнейшей угрозой для планеты». «Мы сможем спасти Землю, если крупные и малые компании, государства, международные организации, обычные люди будут работать сообща», – выразил уверенность предприниматель.

По оценке Bloomberg, состояние Джеффа Безоса составляет около 130 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщили, что Безос стал богаче на 13,2 млрд долларов всего лишь за 15 минут.



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