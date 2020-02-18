Определен регион с самым дешевым в РФ шампанским

18.02.2020, 6:51, Новости дня

В Москве и Приморье продается самое дорогое игристое вино отечественного производства, а самые низкие цены на этот напиток – в Чувашии, свидетельствуют данные IT-компании «Эвотор».

Аналитики проанализировали динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года, используя данные 600 тыс. онлайн-касс «Эвотор» по всей России.

Выяснилось, что в январе средняя цена на бутылку шампанского объемом 0,75 литра составила 252 рубля, увеличившись за год на 1,8%, передает РИА «Новости».

На цену напитка повлияли инфляция, повышение НДС, логистика и маркетинговые инициативы, сообщают аналитики. Больше всего шампанское подорожало в Нижегородской области – там рост составил 10%. А вот в Тюменской области оно наоборот подешевело на 11%.

В Москве средняя цена за бутылку в январе составила 349 рублей (плюс 5,6% к предыдущему году), в Приморье – 342 рубля (плюс 9%), Красноярском крае – 275 рублей (минус 1,3%). В Петербурге цена снизилась на 5,7%, средняя стоимость бутылки составляет 272 рубля.

Дешевле 200 рублей средняя бутылка игристого вина стоит в Челябинской области – 199 рублей (минус 1,1%), в Марий Эл – 194,8 рублей (плюс 10,9%), Курской области – 194,7 рубля (минус 7,9%), Пермском крае – 194,3 рубля (плюс 5,29%) и меньше всего – в Чувашии (181,5 рубля, плюс 1,8%).

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