Отца мальчиков из Шереметьево потребовали ограничить в родительских правах

18.02.2020, 6:46, Новости дня

Мать мальчиков, брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении мужчины в родительских правах, сообщили в отделе опеки и попечительства по Комсомольску-на-Амуре министерства образования и науки Хабаровского края.

«Это предполагает ограничение в воспитании детей, участии в их жизни, в контактах», – уточнила ТАСС представитель отдела опеки и попечительства по городу.

В Комсомольском-на-Амуре отделе опеки и попечительства сообщили, что с семьей работают специалисты. И женщине, и детям оказывается психологическая помощь.

По оценке представителя отдела опеки и попечительства, условия для жизни детей в этой семье хорошие, мальчики обеспечены всем необходимым. Они посещают школу и детский сад, влились в коллектив, сообщил он.

«С матерью у детей теплые отношения, они рады, что живут с ней», – сказали в отделе.

Напомним, в январе мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца. Было возбуждено уголовное дело, мужчина пришел с повинной. 15 февраля его арестовали.



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