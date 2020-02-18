Мнение: Путинские патриоты сидят и молчат

18.02.2020, 6:44, Разное

У Девола хорошо, смачно про наши дела с турками (в его Телеграме). Я от кремлевской камарильи давно ничего толкового не жду — но люблю, когда ее провалы весело и по-доброму описывают. Жаль только одно — что РФ вообще там представлена, на этом Востоке. Блин, ну сидели бы тихо здесь, сопели в две дырки; если ума нет — его ж ниоткуда не возьмешь.

«Отношения нынешних РФ и Турции — это триллер похлеще воспеваемой пропольской «российской интеллигенцией» истории между СССР и Рейхом в 1939-1941 годах. С одной стороны, РесФед бесплатно (полностью за свой счет) строит в Турции АЭС «Аккуя», стоимость которой составляет около 23 миллиардов долларов. Всего гномцы на 2019 год впилили в этот проект более 3 миллиардов долларов. Все эти деньги возвращены никогда не будут, ибо даже официальная окупаемость АЭС составит порядка 20-25 лет. То есть, аттракцион невиданной щедрости. Затем РесФед бесплатно (в кредит, то есть даром, если понимать реалии) поставил Анкаре «безаналоговые» комплексы ПВО С-400, на которые патриотическая общественность яростно надрачивала все последние годы. Сейчас девайс прямиком отдали в руки страны-члена НАТО. Путинские патриоты сидят и молчат с какими-то странными предметами во ртах. Про газопроводы даже говорить смысла нет, все знают эти грустные эпопеи (их там штуки три набирается). Из РФ в Турцию идет устойчивый поток туристов (2-4 миллиарда долларов в год дохода), турки рубят строительные контракты в Северной Евразии и сбагривают туда свои помидоры. И вот на этом фоне в Сирии стервятники Шойгу начинают периодически утюжить турецких клиентов в Идлибе, а турки им для защиты передают ПЗРК. Итог: два вертолета асадовских карателей уже сбито. Дальше что? Причем уже ведь проходили все это в 2015 году — вплоть до уничтожения российского «гуманитарного» бомбардировщика и убийства посла РФ. Тем не менее гномцы упорно лезут на это минное поле. Пока россиянские мольтке тихонько попискивают: https://lenta.ru/news/2020/02/15/turk/. Но не исключено, что если так дело пойдет и дальше, будет снова «нож в спину». Чем объяснить эту шизофрению — сказать сложно». ДЕВОЛ, 15 февраля.

Для моих постоянных читателей эта вся информация не новая — про эти все планы я писал в блоге еще в 2018 году, в заметке «Новый Асуан — опять бесплатно». Вот цитата:

«25 млрд. долларов, которые «Россия — щедрая душа» вчера выделила Египту «на строительство атомной станции», видимо, из той же серии, что и участие безропотной РФ в войне в Сирии («из той же сирии», можно было бы сказать). Прослеживается тенденция — рискованные, бессмысленные или даже прямо невыгодные авантюры на Ближнем Востоке, в которые Россия лезет с упорством то ли камикадзе, то ли робота. «Его послали — и он пошел». Как до этого аналитики гадали, какого хрена Россия который год бельмом в глазу торчит в Сирии — так они и сейчас с новым энтузиазмом станут ломать голову, какая выгода для РФ строить эту самую АЭС для Египта в кредит.

Там особенно забавно, что выплаты по проекту для России начнутся только в 2029 году. Спрашивается — а почему не сразу? Что, у Египта нет денег? Возможно. А в 2029 году появятся?! С чего бы? Конечно, имея хотя бы некоторый опыт наблюдения за российскими «вложениями» во все эти «развивающиеся страны», нетрудно предсказать, что будет в 2029: власть тогда сменится и в Египте и, бог даст, в РФ, денег у Египта не будет точно так же, как и сейчас — и долг тихо спишут. Что нам, впервой, что ли?

Все это понимают, но, конечно, несут всякую оптимистическую чушь, типа «зато Росатом будет загружен». Загружен, да — но на российские же деньги. Получится забавно — российский Росатом на российские 25 млрд. долл. построит АЭС, но принадлежать она будет египтянам, а деньги только начнут возвращать (!) через более чем 10 лет. Кабальный проект, по сути. Кто ж нас туда втравил?

Да те же силы, что и в Сирию засунули и выйти оттуда не дают. Мафия у власти в стране — еще полбеды; куда хуже, когда эта мафия — часть какой-то другой, более глобальной мафии. При таких раскладах страна превращается в «шестерку».

Занятно, что это — второе «вложение» России за этот год. В апреле Путин объявил о подписании точно такого же договора на строительство АЭС, но с Турцией. За те же 25 млрд. долл., на таких же условиях: сначала станция, потом расплата. Я писал об этом полгода назад:

«Там куда ни кинь – всё дебилизм. Уже сейчас Путин в Сирии на положении «подай-принеси», полностью зависит и от иранского, и от турецкого благорасположения. Как ведет себя Россия с Турцией в последнее время – просто смотреть невозможно, все время тянет блевать: такого униженного заискивания перед исламистским царьком (и страной, которая, между прочим, безнаказанно сбила за 2 года два наших самолета!) раньше и представить себе было невозможно. Ради «хорошего отношения» Путин уже пошел не только на унижения, но и на прямой подкуп (не свои ж миллиарды отдает – наши!): Россия теперь подрядилась строить в Турции ЗА БЕСПЛАТНО Атомную Станцию Аккую! Тут вообще волосы шевелятся на голове: да, взялись за 25 млрд. долл. построить в Турции АЭС «под ключ», все ЗА СВОЙ СЧЕТ – уму непостижимо! Но факт.

И, поскольку абсолютно никаких выгод от Сирии для РФ нет, а мы тем не менее торчим там уже третий год (постоянно при этом огребая по мордасам – то самолет собьют, то наемников российских положат как при сенокосе) – то крепнет совсем уж неприятное объяснение «непоняток»: очень похоже, что это не Путин «защищает Асада» — это Путиным защищают Асада. Кто-то защищает, используя Путина. А поскольку, к сожалению, Володин был прав, и «Путин – это Россия», то получается, что кто-то Россией защищает Асада». https://sapojnik.livejournal.com/2776257.html

Сейчас просто из стадии планов все перешло в стадию реальной растраты госденег.