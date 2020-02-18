Мнение: О чисто человеческих чувствах на фоне смертельной опасности

18.02.2020, 6:34, Разное
Фото © Reuters.
Невозможно не зацепиться взглядом за этот, казалось бы, незамысловатый фотоснимок с банальным и старым, как мир, сюжетом. Когда все чувства обострены, когда инстинкты вступают в конфликты, когда сама ситуация – на грани, что происходит?
Что побеждает?
Смотрите сами…
Место действия понятно и без слов – #Китай. За ним сейчас наблюдает весь мир, с тревогой, сочувствием и волнением. Пусть даже волнуется этот мир исключительно за свою шкуру. Картины для самих китайцев это не меняет: смертельная опасность рядом, и даже драконовские меры против неё пока что помогают слабо. Или не помогают совсем.
Но даже на этом крайне мрачном фоне #жизнь берёт своё. И вот уже страх смерти отступает – но не совсем.
Это мы читали в Декамероне, это подсматривали у Шекспира, это изучали в школе на уроках пушкинистики. И это можно углядеть на фото: неунывающий оптимизм и безрассудную смелость юных. Но и трусости, неверию, отчаянию тоже тут есть место.
Портрет поколения Z, возможно.
И чего тут, в этой сценке, всё-таки больше, как вам кажется – жажды жизни или страха смерти?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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