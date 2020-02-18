Парусный спорт. Три золота россиян на зимнем чемпионате мира

18.02.2020, 6:30, Новости дня

Старейшие международные соревнования чемпионата мира WISSA 2020 по зимним видам парусного спорта проходили в Финляндии. Нашу страну представляли спортсмены питерской Академии парусного спорта и они выиграли в Стране Суоми три золотые медали.

Изначально регату должна была принимать Эстония, но в связи с тем, что зима на большей части Северной Европы так и не наступила, было принято решение перенести соревнования в северный финский городок Лестиярви.

Организаторы сотворили практически невозможное. За какие-то две недели после решения о переносе чемпионата мира они сумели подготовить ивент международного масштаба. В соревнованиях приняли участие 100 гонщиков из 12 стран.

За четыре дня спортсменам удалось погоняться в разных погодных условиях. Покрытие на озере Лестиярви менялось практически каждый день: от наста до практически голого льда и льда с водой.

Главная особенность чемпионата мира WISSA – объединение любых конструкций, использующих для передвижения энергию ветра (за исключением буеров). В основную программу мероприятия традиционно входят зимний виндсерфинг, сноукайтинг и крылья.

Основная дисциплина – курс-рейс – гонки с движением на ветер и под ветер, где традиционно сильны российские гонщики. В классе сноукайтинг курс-рейс – лыжи победу одержал спортсмен Академии парусного спорта Никита Коданев. Упорную борьбу ему навязал другой гонщик Академии Роман Любимцев, который уступил чемпиону менее трех очков. Среди женщин лучшей стала также спортсменка питерской Академии Елена Калинина. При этом в общем зачете она заняла седьмое место.

В классе сноукайтинг курс-рейс – сноуборд борьба шла до самой последней гонки. Судьба золотой медали решилась в очной борьбе между нашими гонщиками – Никиты Соколова и Валерии Гаращенко. В турнирной таблице спортсменов разделили всего 2,6 очков и выиграл Соколов.



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