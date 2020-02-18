Юзер сравнил Xbox Series X и Sony PlayStation 5

18.02.2020, 6:21, Разное

Некий пользователь 4channel обнародовал результаты сопоставления игровых платформ Sony PlayStation 5 и Xbox Series X. Обе разработки выйдут уже в нынешнем году.

Официально подтвердить итоги тестирования юзера нельзя, потому как полноценного релиза пока нет. По мнению испытателя, новинка от японской корпорации получит процессор AMD Zen 2 с частотой 3,6 ГГц, а Xbox Series X обзаведется той же деталью, но с несколько другой частотой — 3,7 ГГц. У PlayStation 5 мощность GPU составит 12,6 TFLOPS, а у его оппонента — 11,8 TFLOPS. Такой важный технический фактор, как оперативная память у проекта Sony — 18 Гб GDDR6+4 Гб DDR4, у приставки Microsoft — 16 Гб GDDR6 и 4 Гб DDR4. Отмечая хранилище, то у первой консоли оно достигнет 500 Гб на SSD, у Box — 1 Тб. Пропускная способность — 576 GB/s и 596 Gb/s соответственно.

В интернете ходят слухи, что американская корпорация Microsoft начала рассылать официальные приглашения работникам прессы на предстоящую презентацию своей игровой платформы. Ожидается ее проведение в скором времени, и фирма может показать всем присутствующим всю линейку таких изобретений.

Как сейчас предполагается, мероприятие состоится в первых числах апреля в Лос-Анджелесе. Не стоит исключать, что фирма Sony после этого огласит дату анонса PlayStation 5. Согласно неофициальной информации, японцы уже готовы представить собственную новинку, пока лишь ожидая сообщений о стоимости платформы от конкурента для установления более приемлемого ценника на свою аппаратуру.