В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

18.02.2020, 6:06, Новости дня

В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ за долги, сообщают "Известия". По данным издания, на сегодняшний день процент россиян, не способных погасить задолженность за коммунальные услуги, — невелик.

Однако проблема с отключениями стоит остро. Наряду с должниками страдают и те жители многоквартирных домов, кто исправно платит по счетам. Также подобные меры совершенно недопустимы с точки зрения санитарных норм.

Отмечается, что в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ инициативу поддерживают. Впрочем, ряд экспертов полагает, что отключение услуг все же самый эффективный метод для быстрого погашения долгов.



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