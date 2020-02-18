Звездная пара «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян передумали разводиться

18.02.2020, 6:04, Разное

Иосиф Оганесян и Саша Черно решили помириться, сохранив свою семью. Они успели забрать заявление из ЗАГСа с прошением о разводе, которое подали несколько недель назад.
Тем не менее, им дали около месяца на размышления: если бы решение осталось в силе, брак пары был бы официально расторгнут уже в начале марта. Звезды «Дома-2» всё-таки решили помириться, начав семейную жизнь с нового листа. Впрочем, перед этим они пообещали друг другу, что начнут кардинально меняться. По словам Оганесяна, посмотрев на себя со стороны, он понял, что его поведение не являлось мужским – теперь он никогда не будет драться с женщиной.

В заключение житель заявил: он сделает все возможное, чтобы подобных конфликтов в будущем не возникало, так ка супруг обязан уметь спокойно реагировать на различные вещи.



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