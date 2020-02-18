Личное: Несредний россиянин

18.02.2020, 5:41, Разное

На днях Максим Дунаевский сделал заявление, от которого лично у меня остался неприятный осадок.

Пожалуй, процитирую:

У меня большая пенсия, я не жалуюсь. Скажем так: я вряд ли смог бы прожить на эти деньги, но средний россиянин – вполне.



Фото: Соцсети

Всю жизнь, сидя бабьей жопой в тепле, Максимка клепал примитивные песенки.

Да, и к этому был допущен только потому, что его папаша — Унылое Советское Никто, по совместительству — плохой композитор Исаак Дунаевский — активно лизал жопу власти.

Долизался до того, что был избран депутатом Верховного совета РСФСР и отсидел всю Великую Отечественную войну за рояльчиком, вкусно кушая и лицемерно сочиняя песенки, призванные поддерживать боевой дух солдат.

Оба моих прадеда — средние, по логике Максима Дунаевского, россияне — погибли в бою и даже надгробного памятника никто из них не получил. Отец Дунаевского настрогал песенок и получил звание народного артиста РСФСР.

Мой отец — средний, по логике Максима Дунаевского, россиянин — не знает, что такое дед. У него никогда не было деда, не было отношений с дедом, потому что оба его деда погибли на фронте.

И я почему-то уверена в том, что там, в промозглых, зловонных окопах, моим прадедам было совершенно плевать на песенки, которые якобы для них (на самом деле — для комфорта своей собственной жопы) настрогал советский номенклатурщик Исаак Дунаевский.

И вот когда сын такого Исаака, являющийся ещё большей бездарностью, чем папаша (хотя куда уж большей?), вдруг заявляет, что не смог бы, в отличие от «среднего россиянина», прожить на пенсию, мне хочется задать ему вопрос: «А ты, вообще, кто?»

Ты кем себя возомнил?

На каком таком основании ты решил, сколько денег достаточно «среднему россиянину»? И почему ты решил, что твой уровень жизни должен быть выше?

Кто такой «средний россиянин» и почему Дунаевский, собственно, не средний? Только лишь потому, что папаша его вовремя облобызал жопу власти, приготовив для бездарной жопы сынули тёпленькое местечко?

Бесит, когда всякие креативные маразматики, важно надув щёки, начинают затирать за народ: что народу — достаточно, на что народ может прожить, на что — нет.

А ещё больше бесит, когда те, кто на народе зарабатывает, в то время, когда народ пашет, начинают себя ему ласково-высокомерно противопоставлять, как это делает «несредний россиянин» Максим Дунаевский.

Разделяете мои чувства? Почему?